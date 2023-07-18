كسرت حاجزا نفسيا.. الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد

واصلت العملة التركية تراجعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وكسرت الليرة الحاجز النفسي عند 27 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وبحلول الساعة 13:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.25% إلى 26.9335 ليرة، وقبل ذلك تم تسجيل قراءة فوق مستوى 27 ليرة، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

Bloomberg

ويأتي التراجع قبل يومين من اجتماع للبنك المركزي التركي حول السياسة النقدية للبلاد.

المصدر: برايم + بلومبرغ