ماذا ينتظر التضخم في روسيا في 2024؟

توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، أن يصل متوسط ​​التضخم السنوي في روسيا في العام المقبل 2024 إلى 7.2%.

وقال الوزير الروسي في كلمة في مجلس الاتحاد اليوم الاثنين، "سيبقى التضخم في العام المقبل عند مستويات مرتفعة"، وأشار إلى أن متوسط ​​التضخم في عام 2024 سيكون عند 7.2%.

وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل الروسي، أشار ريشيتنيكوف إلى أن الوضع المرتبط بالعملة الروسية يتطلب قرارات أكثر تعقيدا من إعادة إجراء بيع جزء من عائدات العملات الأجنبية للشركات المصدرة.

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس الروسي في اجتماع عقده الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية باتخاذ القرارات الملائمة وفي الوقت المناسب لدعم العملة الوطنية.

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وقال بوتين: "من الضروري فهم أسباب انخفاض الروبل واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لتعزيزه"، وأشار إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الروسي الآن تتعلق بتسارع التضخم.

المصدر: RT