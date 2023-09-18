انهيار سهم شركة صينية عملاقة

انخفض سهم "إيفرغراند" إحدى أكبر مجموعات العقارات الصينية اليوم الاثنين بنحو 25%، بعد إعلان السلطات الصينية توقيف موظفين في الشركة.

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وفي التعاملات الصباحية اليوم، تراجع سهم المجموعة إلى 0.47 دولار مقارنة بإغلاق جلسة يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات التداولات.

وتراجعت أسواق الأسهم بآسيا اليوم مع انخفاض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بفعل أسهم العقارات، في أعقاب تقارير أفادت بأن الشرطة هناك احتجزت موظفين لدى "تشاينا إيفرغراند" المتعثرة.

المصدر: أ ب + رويترز