انخفاض بورصات آسيا

تراجعت أسواق الأسهم بآسيا اليوم مع انخفاض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بفعل أسهم العقارات، في أعقاب تقارير أفادت بأن الشرطة هناك احتجزت موظفين لدى "تشاينا إيفرغراند" المتعثرة.

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وانخفض مؤشر "هانغ سينغ" بنسبة 0.9% ليصل إلى 18019.63 نقطة، وانخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.1% مسجلا 3116.28 نقطة.

في سيؤل، انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.9% إلى 2578.72 نقطة، أما مؤشر "إس آند بي / إيه إس إكس 200" الأسترالي فانخفض بنسبة 0.7% إلى 7230.10 نقطة.

المصدر: أ ب