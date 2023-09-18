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انخفاض بورصات آسيا

مال وأعمال

انخفاض بورصات آسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسواق الأسهم بآسيا اليوم مع انخفاض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بفعل أسهم العقارات، في أعقاب تقارير أفادت بأن الشرطة هناك احتجزت موظفين لدى "تشاينا إيفرغراند" المتعثرة.

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وانخفض مؤشر "هانغ سينغ" بنسبة 0.9% ليصل إلى 18019.63 نقطة، وانخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.1% مسجلا 3116.28 نقطة.

في سيؤل، انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 0.9% إلى 2578.72 نقطة، أما مؤشر "إس آند بي / إيه إس إكس 200" الأسترالي فانخفض بنسبة 0.7% إلى 7230.10 نقطة.

المصدر: أ ب

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