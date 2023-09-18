ارتفاع أسعار النفط بدعم من الصين

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين في ظل المخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق، وبدعم من توقعات تعافي الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.95% إلى 91.63 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.70% إلى 94.59 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

والأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسجلت مكاسب جديدة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أغلق خام "برنت" عند 93.93 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ