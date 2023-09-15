الروبل يصعد بعد قرار المركزي الروسي

صعد سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.65 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 73 كوبيكا إلى 103 كوبيكات.

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أما سعر صرف اليوان الصيني فقد تراجع 8 كوبيكات إلى 13.27 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق اليوم قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إداراته، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

المصدر: RT