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الروبل يصعد بعد قرار المركزي الروسي

مال وأعمال

الروبل يصعد بعد قرار المركزي الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعد سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، بعد قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.65 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 73 كوبيكا إلى 103 كوبيكات.

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أما سعر صرف اليوان الصيني فقد تراجع 8 كوبيكات إلى 13.27 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق اليوم قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إداراته، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

المصدر: RT

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