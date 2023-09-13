مصدر: روسيا وتركيا تبحثان الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية

قال مصدر في الرئاسة التركية، إن موسكو وأنقرة تبحثان بشكل نشيط موضوع توسيع مجالات التحول إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

ووفقا له، يدرك الجانبان أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكن الإرادة السياسية موجودة لديهما، وقد تم الإعلان عن ذلك على أعلى المستويات.

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وأضاف المصدر في حديث لمراسل "نوفوستي": "نحن حاليا نناقش بنشاط مع شركائنا الروس، المجالات التي يمكننا فيها التحول إلى العملات الوطنية. كما تعلمون بدأت هذه العملية في قطاع الطاقة، وفي تعاوننا في مجال شراء الغاز. إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور في كافة المجالات، وعليه فإننا ننفذ تعليمات الرئيسين التركي والروسي اللذين أشارا إلى فعالية هذه الخطوة. لن تكون العملية سهلة، لكن الشيء الرئيسي هو أن تكون هناك إرادة سياسية ومهام محددة".

في بداية سبتمبر، صرح الرئيس فلاديمير بوتين، بعد مباحثات مع نظيره التركي طيب أردوغان، بأن هناك اتجاها نحو استخدام العملات الوطنية في المدفوعات بين روسيا وتركيا، وأن حصة المدفوعات بالدولار واليورو آخذة في التناقص.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة Aydınlık، بأن البزنس التركي يزيد حجم عملياته التجارية من خلال شركات التجارة الإلكترونية الروسية، حيث يتم سداد المدفوعات بالروبل: في الأشهر السبعة من هذا العام، تم بالروبلات تسديد صادرات بقيمة 428.8 مليون دولار.

ووفقا للصحيفة، بلغ إجمالي حجم الصادرات التركية إلى روسيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 7.465 مليار دولار. وبلغت الواردات من روسيا خلال نفس الفترة 31.804 مليار دولار.

وتعد روسيا واحدة من الدول الثلاث التي تتمتع تركيا معها بأكبر حجم من التجارة الخارجية. وبحسب المصادر التركية، فقد احتلت روسيا الاتحادية المركز الأول في قائمة الدول التي أرسلت أكبر عدد من السياح إلى تركيا في أول 7 أشهر من العام الجاري.

المصدر: نوفوستي