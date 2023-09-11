وزير الطاقة: روسيا تبحث مع طهران وباكو تصدير 300 ميغاوات من الطاقة الكهربائية

صرح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف بأن روسيا تجري محادثات مع طهران وباكو بشأن احتمال تصدير 300 ميغاوات من الطاقة عبر أراضي أذربيجان وأرمينيا إلى إيران.

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وقال شولغينوف: "ندرس الآن ببساطة احتمال تصدير الكهرباء عبر أراضي أذربيجان إلى أرمينيا، ومن هناك إلى إيران، وربما إلى بلدان أخرى".

وأضاف أنه في المرحلة الأولى تتفق موسكو مع طهران وباكو على استخدام البنية التحتية القائمة، مشيرا إلى أن الحديث يدور حاليا عن إمدادات للطاقة بمبلغ 300 ميغاوات.

وكتبت وكالة "بلومبرغ"، سابقا، نقلا عن شركة "Kpler" أن واردات النفط من إيران إلى الصين وصلت إلى مستويات قياسية خلال السنوات العشر الأخيرة.

المصدر: نوفوستي