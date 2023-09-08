الاتحاد الأوروبي يريد فرض عقوبات على صناعة الماس في روسيا

قدم المجلس الأوروبي تقريرا عن عمل دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على صناعة الماس في روسيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الهندية إن بإمكان دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل المزيد في هذا الاتجاه، حيث تعمل هذه الدول بشكل مكثف على فرض عقوبات على صناعة الماس الروسية، وتابع ميشيل: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعمل بأقصى ما في وسعنا لمحاولة وقف التحايل على العقوبات".

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وأضاف: "نحن نعمل بجد بعد عدد من الاجتماعات السابقة بشأن العقوبات ضد صناعة الماس الروسية، وأعتقد أن هذا نموذج على مجال يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن دول مجموعة السبع، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض حظر كامل على شراء الماس من روسيا، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، حظرا على استيراد الماس الخام من روسيا، وكذلك قطع الماس من روسيا. لكن، وكما تشير الصحيفة، فإن مثل هذا الإجراء الجزئي ترك مجالا للتحايل على القيود، فيما لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الماس بسبب مقاومة بلجيكا التي تلعب تجارة الأحجار الكريمة في اقتصادها دورا مهما. وتشير العقوبات الجديدة إلى أن الأحجار الكريمة التي يتم استخراجها في روسيا، ولكن يتم قطعها في بلدان أخرى ستقع أيضا تحت الحظر.

المصدر: RT