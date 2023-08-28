"نيويورك تايمز": دول G7 والاتحاد الأوروبي تخطط لحظر استيراد الماس من روسيا بالكامل

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن دول "مجموعة السبع" والاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر كامل على استيراد أحجار الماس من روسيا اعتبارا من العام القادم.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرا على استيراد الماس الخام من روسيا وكذلك الأحجار التي تمت معالجتها في روسيا، في عام 2022 لكن هذا الحظر كان يترك مجالا للالتفاف على القيود، حسب الصحيفة.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد الماس من روسيا سابقا بسبب موقف بلجيكا التي تلعب تجارة الأحجار الكريمة دورا هاما في اقتصادها. ولكن الآن تسنى تجاوز مقاومة الدول التي كانت تعارض حظر استيراد الماس من روسيا.

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ومن المتوقع أن تتضمن العقوبات الجديدة فرض الحظر على استيراد كافة أحجار الماس من روسيا، بما فيها تلك التي تمت معالجتها في دول أخرى.

ويرتقب الإعلان عن العقوبات الجديدة في سبتمبر المقبل، وأن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2024.

ويشار إلى أن دول مجموعة السبع تعتبر أكبر المشترين لأحجار الماس الروسية، حيث تبلغ حصتها في مشتريات الماس نحو 70%.

المصدر: "نيويورك تايمز"