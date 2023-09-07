منطقة اليورو.. تخفيض قراءة نمو الاقتصاد

كشفت بيانات لوكالة الإحصاء الأوروبية، عن تخفيض قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بالقراءة الثالثة إلى 0.1% بالربع الثاني من العام 2023 على أساس ربعي.

وقالت "يوروستات"، إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا للقراءة الثالثة، نما في الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي بنسبة 0.5%، وعلى أساس ربع سنوي بنسبة 0.1%.

وكانت التقديرات الأولية تفترض معدلات نمو تبلغ 0.6% و0.3% على التوالي. وفي الربع الأول، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 1.1% على أساس سنوي، و0.1% على أساس ربع سنوي.

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وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة) ككل، نما إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من 2023 بحسب القراءة الثالثة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فيما لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي أي نمو على أساس فصلي.

المصدر: برايم