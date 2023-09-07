صفقة غاز بين الإمارات والصين

وقعت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 1.65 مليار درهم إلى 2 مليار درهم (440 إلى 550 مليون دولار) مع شركة "بتروتشاينا" الصينية.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الشركة الإماراتية اليوم الخميس، وتعزز الاتفاقية مكانة "أدنوك للغاز" في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال وفي أسواق شرق وجنوب آسيا على وجه الخصوص.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة "بي سي آي"، وتعزيز حضورنا في واحدة من أسرع أسواق الغاز نموا في العالم. وتواصل الصين تأكيد مكانتها سوقا رئيسيا لمنتجات "أدنوك للغاز"، وتأتي هذه الاتفاقية لترسيخ دورنا كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء شرق وجنوب آسيا والأسواق الأخرى".

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ويمثل الغاز الطبيعي المسال مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية، حيث يتيح تعدد استخداماته الاستفادة منه في مجموعة واسعة من الصناعات بما يعزز النمو الاقتصادي.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية مع شركة "بي سي آي" بعد إعلان "أدنوك للغاز" عن إبرام عدة اتفاقيات أخرى لبيع الغاز الطبيعي المسال مع شركات مختلفة حول العالم، بما في ذلك، الاتفاقيات التي تم إبرامها مع شركة "اليابان لاستكشاف البترول المحدودة" (جابيكس)، و"توتال إنرجيز"، و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" (IOCL ) مما يؤكد مكانة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

(الدولار 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT