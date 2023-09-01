برميل الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، وصعد برميل الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر 2022.

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وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7% إلى 85.05 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.42% إلى 88.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

المصدر: نوفوستي