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ارتفاع احتياطيات روسيا إلى أكثر من 580 مليار دولار

مال وأعمال

ارتفاع احتياطيات روسيا إلى أكثر من 580 مليار دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت روسيا ارتفاعا في احتياطياتها الدولية بواقع مليار دولار بين 18 و25 أغسطس الجاري، لتصل إلى نحو 580.5 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي الروسي اليوم الخميس، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والعملات الأجنبية، بلغت حتى 25 أغسطس 2023 نحو 580.5 مليار دولار.

وحتى 18 أغسطس سجلت الاحتياطيات الروسية 579.5 مليار دولار، ما يعني أن احتياطياتها صعدت مليار دولار خلال أسبوع.

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واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: إنترفاكس

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