"بلومبرغ": بورصتا مصر وتركيا أكبر الرابحين في أغسطس 2023

سجلت بورصتا إسطنبول والقاهرة أداء متميزا في أغسطس 2023، حيث حققتا أكبر المكاسب خلال شهر رغم تراجع الأسواق الصاعدة بنسبة 5.8%.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن شهر أغسطس 2023 بالنسبة للأسواق الناشئة كان الأسوأ منذ العام 2015، لكن الوضع كان مختلفا لدى بورصتي تركيا ومصر.

وأضافت أن إعادة ضبط السياسة النقدية وعمليات الشراء من قبل المستثمرين المحليين الذين يسعون للتحوط ضد ارتفاع التضخم ساعد مصر وتركيا في حماية أسواقهما من تداعيات المشاكل الاقتصادية المتصاعدة في الصين، ومخططات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي يقول إنه مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

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وأوضحت الوكالة، أن هذه النتائج تعتبر تحولا حادا مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام، عندما سجلت الأسهم التركية والمصرية بعضا من أكبر الخسائر في الأسهم المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة.

بورصة اسطنبول:

قفز مؤشر بورصة "اسطنبول 100" الأساسي بنسبة 44% بالعملة المحلية هذا العام ولم يتغير كثيرا من حيث القيمة بالدولار. ويتم تداول مؤشر الأسهم بحوالي 10 أضعاف الأرباح المتوقعة للمشاركين فيه.

بورصة القاهرة:

ارتفع مؤشر الأسهم المصرية بنسبة 29% هذا العام بالعملة المحلية، كذلك صعد بنسبة 3% بالدولار في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري.

المصدر: بلومبرغ