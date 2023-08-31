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ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات روسية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات روسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريح داعم لأسواق الطاقة صدر عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 81.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.09% إلى 85.32 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وصرح نوفاك للصحفيين أمس، بأن روسيا تناقش مع شركاء "أوبك+" إمكانية تمديد تخفيض صادرات النفط الخام إلى شهر أكتوبر المقبل.

كما لقيت أسعار النفط دعما من بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الـ25 من أغسطس الماضي.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى انخفاض مخزونات النفط بمقدار 10.6 مليون برميل إلى 422.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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