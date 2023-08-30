ارتفاع أسعار القمح بعد هجمات أوكرانية في البحر الأسود

صعدت أسعار القمح، في تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1% في ظل الهجمات العدائية التي تنفذها أوكرانيا ضد روسيا في البحر الأسود، الذي يعد ممرا بحريا مهما لتصدير الحبوب.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأصفر، بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.21% إلى 6.07 دولار للبوشل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 4 زوارق سريعة تحمل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، كما نفذت أوكرانيا هجوما بالطائرات المسيرة بالقرب من ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية.

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المصدر: RT + بلومبرغ