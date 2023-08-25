"ماركت ووتش": إيلون ماسك سيدفع أكثر من 40 مليون دولار للمستثمرين بسبب تغريدة نشرها عام 2018

أفاد موقع "ماركت ووتش" بأن شركة "تسلا" ومديرها إيلون ماسك سيدفعان تعويضات بقيمة أكثر من 40 مليون دولار للمستثمرين بسبب تغريدة نشرها ماسك على "تويتر" في 2018.

وذكر الموقع أن وثائق لجنة شؤون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشير إلى أن ماسك سيدفع مبلغ 12397 دولارا لكل واحد من مجموعة المستثمرين التي تضم 3350 شخصا، الذين رفعوا دعوى قضائية، مطالبين بالتعويض عن خسائرهم التي تسببت بها تغريدة ماسك.

وكان ماسك قد كتب على "تويتر" ("إكس" حاليا) في أغسطس 2018 أنه مستعد لطرح أسهم "تسلا" على الاكتتاب الأولي بقيمة 420 دولارا مقابل السهم، وأن الصفقة كانت وشيكة.

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ولم تحدث صفقة الاكتتاب الأولي لـ "تسلا"، وقدم آلاف المستثمرين شكاوى بشأن خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

وجاء في شكوى للجنة الأوراق المالية والبورصات آنذاك، أن "التصريحات العلنية الكاذبة والمضللة لماسك تسببت بإرباك كبير في السوق وألحقت أضرارا بالمستثمرين".

ويشار إلى أن سعر أسهم "تسلا" ارتفع حتى الآن بنسبة 886% منذ ذلك الحين. وبلغت ثروة ماسك 215 مليار دولار، وهو على رأس قائمة "بلومبرغ" لأثرياء العالم حاليا.

المصدر: "ماركت ووتش"