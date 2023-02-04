 
مباشر

بعد اتهامه بالاحتيال.. محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن إيلون ماسك

أخبار العالم

بعد اتهامه بالاحتيال.. محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن إيلون ماسك
إيلون ماسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uosw

برأت محكمة أمريكية إيلون ماسك من اتهامات بالاحتيال وجهت له إثر تغريدة عن أسهم "تسلا" للسيارات الكهربائية، أكد فيها أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل الشركة إلى كيان خاص.

إقرأ المزيد
كييف تتهم ماسك بالتقليل عمدا من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية
كييف تتهم ماسك بالتقليل عمدا من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية

والاثنين الماضي، حاول ماسك أن يقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج الشركة من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.

وبعد ما يقرب من ساعتين من المداولات، وجدت الهيئة المكونة من 9 أشخاص أن المستثمرين الذين رفعوا القضية فشلوا في إثبات ادعاءاتهم ضد ماسك أو شركة السيارات الكهربائية التي يديرها.

وكان من الممكن أن يدفع مالك "تسلا" و"تويتر"، مليارات الدولارات في شكل تعويضات لحاملي أسهم الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة التي نظرت القضية في سان فرانسيسكو أنه مسؤول عن التضليل المزعوم من قبل المستثمرين.

المصدر:  "وول ستريت جورنال"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا