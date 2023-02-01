كييف تتهم ماسك بالتقليل عمدا من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية

اتهم مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، إيلون ماسك، مالك "تويتر" بأنه يتعمد التقليل من شعبية صفحات الحكومة الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي.

ووجه بودولاك إلى ماسك تهمة "بعث التشاوم" من الصفحات المتعلقة بأوكرانيا عبر موقع "تويتر".

وخاطبه عبر "تويتر": "يا إيلون، ربما يكفي تشاؤم من الحسابات الرسمية لأوكرانيا وتطويقها بشكل قسري؟ كل شيء أصبح جليّا للغاية."

يُشار إلى أنه في نهاية أكتوبر 2022، استحوذ ماسك على "تويتر" بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي