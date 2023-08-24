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لافروف: لا منطق في الحوار مع الغرب والطلب على بريكس تفسره رغبة الدول في التقارب مع المجموعة

ماذا حل بالليرة بعد قرار المركزي التركي المفاجئ للأسواق؟

مال وأعمال

ماذا حل بالليرة بعد قرار المركزي التركي المفاجئ للأسواق؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قفزت العملة التركية أمام العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 7.5% مرة واحدة.

وقرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 17.5% إلى 25%، في قرار جاء مفاجئا للأسواق والمحللين.

وعقب إعلان القرار صعدت الليرة التركية بنحو ملحوظ، وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.41% إلى 26.81 ليرة.

ماذا حل بالليرة بعد قرار المركزي التركي المفاجئ للأسواق؟
Bloomberg

المصدر: RT + بلومبرغ

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لافروف: لا منطق في الحوار مع الغرب والطلب على بريكس تفسره رغبة الدول في التقارب مع المجموعة