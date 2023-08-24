ماذا حل بالليرة بعد قرار المركزي التركي المفاجئ للأسواق؟
Globallookpress
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قفزت العملة التركية أمام العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 7.5% مرة واحدة.
وقرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 17.5% إلى 25%، في قرار جاء مفاجئا للأسواق والمحللين.
وعقب إعلان القرار صعدت الليرة التركية بنحو ملحوظ، وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.41% إلى 26.81 ليرة.
Bloomberg
المصدر: RT + بلومبرغ