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روسيا بصدد بناء محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا

مال وأعمال

روسيا بصدد بناء محطة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "نوفوستي" بأن روسيا وهنغاريا وقعتا وثائق البناء المباشر للمفاعلين الـ5 والـ6 بمحطة "باكش-2" للطاقة الكهرذرية في هنغاريا.

وقال مسؤول رفيع المستوى في شركة "روسآتوم" الروسية التي تنفذ المشروع: "يمنحنا الانتقال إلى مرحلة البناء المباشر الضوء الأخضر لبدء إنتاج المعدات الرئيسية للمحطة".

وأضاف أن مشروع محطة "باكش-2" مهم للصناعة الهنغارية ودول أوروبا ودول أخرى.

وتم في 28 مارس 2014 التوقيع على اتفاقية حكومية تقدم روسيا بموجبها قرضا لهنغاريا لتمويل بناء المفاعلين 5 و6 في محطة "باكش-2".

وتصل قيمة القرض إلى 10 مليارات يورو، لتمويل 80% من كلفة بناء المفاعلين.

يذكر أن محطة "باكش" بناها الاتحاد السوفيتي في هنغاريا وتضم أربعة مفاعلات، وتأتي محطة "باكش-2" استكمالا لتطوير الطاقة الكهرذرية في هنغاريا التي تولد فيها محطة "باكش" خمسين بالمئة من إجمالي الكهرباء.

المصدر: نوفوستي

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