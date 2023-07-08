روسيا وهنغاريا تعدلان اتفاقية بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2"

عدلت روسيا وهنغاريا بنود الاتفاق الأساسي الخاصة بالتسويات المالية المرتبطة بإنشاء محطة الطاقة النووية في هنغاريا، حيث تستفيد الأخيرة بموجبه من قرض روسي.

وجاء في المرسوم الخاص بالتوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية الرئيسية بين روسيا وهنغاريا المنشور اليوم السبت على بوابة المعلومات القانونية أنه "بموجب التعديل، ستحصل روسيا على الحق في شطب الأموال مباشرة من حسابات الجانب الهنغاري لسداد القرض الذي حصلت عليه الأخيرة لبناء محطة الطاقة النووية "باكش ــ 2"".

وأورد إخطار كتابي من وزارة المالية في الاتحاد الروسي أن الوفاء بالتزامات الدفع من قبل الجانب الهنغاري، سيكون ممكنا من خلال السحب المباشر للأموال من حساب الجانب الهنغاري باليورو المفتوح.

وينص المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، على "أن الطرفين اتفقا على أن يقدم الجانب الهنغاري للجانب الروسي حق الخصم المباشر للأموال من حساب الجانب الهنغاري في بنك روسي، بأي عملة ولفترة غير محدودة".

وتم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بشأن تقديم قرض حكومي لهنغاريا من أجل تمويل بناء الوحدتين رقم 5 و6 من محطة "باكش-2" للطاقة النووية في 28 مارس 2014، حيث تقدم روسيا، بموجب الاتفاقية، لهنغاريا قرضا يصل إلى 10 مليارات يورو، يجب استخدامها لتمويل 80 بالمئة من تكلفة بناء محطة للطاقة النووية.

المصدر: تاس