اقتصاد أوروبي يدخل في حالة الركود

دخل الاقتصاد الهولندي في حالة ركود حيث انكمش بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2023، وفقا لتقديرات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الهولندية اليوم الأربعاء.

وبذلك يكون خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد انكمش للربع الثاني على التوالي، بعد تراجع بنسبة 0.4% تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

والركود الاقتصادي كان مدفوعا بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة في هولندا وشركائها التجاريين.

إقرأ المزيد

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بنسبة 1.6%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ونما الاقتصاد في هولندا بنحو 5% في عامي 2021 و2022 في انتعاش سريع من ركود جائحة كورونا.

المصدر: رويترز