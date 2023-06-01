هولندا.. ارتفاع التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي في هولندا إلى 6.1% في مايو الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في البلاد CBS.

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وقال المكتب في بيان "وفقا لتقييم أولي سريع فقد بلغ التضخم في مايو 6.1%. وفي أبريل الماضي كان مستوى أسعار السلع والخدمات أعلى بنسبة 5.2% مما كان عليه قبل 12 شهرا".

وأشار المكتب إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ارتفعت بشكل أقل حدة في مايو الماضي مما كانت عليه في أبريل الماضي.

وبلغ متوسط ​​الزيادة في أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي 12.8%، وارتفعت السلع الصناعية بنسبة 8.3%، في الوقت نفسه، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 18.5%.

وفي وقت سابق أفاد البنك المركزي الهولندي بأنه لا يزال يعتبر معدل التضخم في البلاد "مقلقا".

المصدر: برايم