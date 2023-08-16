البيض.. روسيا الأرخص عالميا فما هو سعره في البلدان العربية؟

احتلت روسيا المرتبة الأولى عالميا كأرخص دولة فيما يتعلق بأسعار البيض، فيما جاءت تونس في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.

وكشفت بيانات موقع الإحصاء العالمي "Global Product Prices" أن متوسط سعر البيض عالميا، استنادا إلى بيانات من 81 دولة، بلغ 3.02 دولار للدرزن (12 بيضة).

أرخص 3 دول على مستوى العالم

احتلت روسيا المرتبة الأولى بسعر يبلغ 1.09 دولار للدرزن، تلتها أذربيجان بقيمة 1.29 دولار، ثم باكستان بقيمة 1.37 دولار.

أرخص 3 دول عربية

حلت تونس في المركز الأول عربيا بسعر يصل إلى 2.10 دولار، تلتها الكويت بسعر 2.28 دولار، وجاءت السعودية كثالث أرخص دولة فيما يتعلق بأسعار البيض بسعر يصل إلى 2.35 دولار للدرزن.

أغلى 3 دول على مستوى العالم

على المستوى العالمي، جاءت سويسرا كأغلى دولة بسعر يبلغ 6.98 دولار للدرزن، تلتها نيوزيلندا بقيمة 6.66 دولار، وأوروغواي ثالثا بقيمة 5.81 دولار.

المصدر: "Global Product Prices"