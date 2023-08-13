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لأول مرة في تاريخها.. ليبيا تسمح للقطاع المحلي الخاص بالاستثمار في الحقول النفطية

مال وأعمال

لأول مرة في تاريخها.. ليبيا تسمح للقطاع المحلي الخاص بالاستثمار في الحقول النفطية
AP
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أقرَّ مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط والغاز دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية، في استراتيجية لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة.

وفي بيان له، طالب مجلس المؤسسة الوطنية الليبية بالالتزام في الإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية، بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها.

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وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت وزارة النفط الليبية استئناف التشغيل والإنتاج بحقلي "الشرارة" بإدارة شركة "أكاكوس" و"الفيل" اللذين تديرهما شركة مليته للنفط والغاز، وذلك بعد توقف الإنتاج فيهما لعدة أيام.

وفي بيان مقتضب لها، قدّمت الوزارة الشكر إلى العاملين في الحقلين وبجميع الحقول والموانئ النفطية على جهودهم المبذولة للاستمرار في عمليات الإنتاج.

المصدر: ليبيا الحدث

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