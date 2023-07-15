وزارة النفط الليبية بدأت استئنافا جزئيا لإنتاج حقلي "الشرارة" و"الفيل"

أعلنت وزارة النفط الليبية استئناف التشغيل والإنتاج بحقلي "الشرارة" بإدارة شركة "أكاكوس" و"الفيل" الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز، وذلك بعد توقف الإنتاج فيهما منذ الخميس الماضي.

وفي بيان مقتضب لها، قدّمت الوزارة الشكر إلى العاملين في الحقلين وبجميع الحقول والموانئ النفطية على جهودهم المبذولة للاستمرار في عمليات الإنتاج.

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وفي وقت سابق، قال مهندسا نفط بحقل "الشرارة" لوكالة "رويترز"، إن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس.

وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح غد الأحد.

وقبل أيام، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إخلاء مسؤوليتها جراء الأحداث الواقعة في حقل "الشرارة" من إعلان الإغلاق على يد أهالي المنطقة.

وأعربت الشركة في بيان عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل، مطالبة الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة هذا الخلل في أقصر وقت ممكن.

ولفتت إلى ضرورة تفادي العقبات الوخيمة المترتبة على إغلاق محطات الجنوب خصوصا، تجنبا لحدوث أي إطفاءات على الشبكة.

المصدر: RT