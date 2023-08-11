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انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكن خام "برنت" لا يزال أعلى من 86 دولارا للبرميل، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 82.71 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.17% إلى 86.25 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وعند التسوية أمس، تراجعت عقود "برنت" إلى 86.40 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي ليسجل 82.82 دولار للبرميل.

وأمس كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ

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