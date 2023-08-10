للمرة الأولى في أكثر من عام.. تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة
كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو 2023.
وبذلك يكون التضخم قد تسارع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يونيو 2022، وحسب البيانات، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.2% بين يونيو ويوليو من هذا العام.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، والذي يستثني التغير بأسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.7% في يوليو، بعكس توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في يونيو عند 4.8%.
وفي نهاية يوليو الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.
المصدر: برايم + واشنطن بوست