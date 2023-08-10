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للمرة الأولى في أكثر من عام.. تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة

مال وأعمال

للمرة الأولى في أكثر من عام.. تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة
AFP
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.2% من 3% في يونيو 2023.

وبذلك يكون التضخم قد تسارع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يونيو 2022، وحسب البيانات، ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.2% بين يونيو ويوليو من هذا العام.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، والذي يستثني التغير بأسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.7% في يوليو، بعكس توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في يونيو عند 4.8%.

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وفي نهاية يوليو الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.

المصدر: برايم + واشنطن بوست

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