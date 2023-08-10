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هل نشهد فقاعة اقتصادية جديدة؟.. ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة تصل إلى مستوى فلكي

مال وأعمال

هل نشهد فقاعة اقتصادية جديدة؟.. ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة تصل إلى مستوى فلكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري 2023 حاجز التريليون دولار، وذلك لأول مرة على الإطلاق.

وأفاد تقرير لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بأن أرصدة بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 45 مليار دولار في الربع الثاني متجاوزة مستوى التريليون دولار.

وجاءت الزيادة بدعم من فتح أكثر من 70 مليون حساب جديد لبطاقات الائتمان منذ بداية الجائحة في 2019، وارتفع إجمالي ديون الأسر الأمريكية بواقع 16 مليار دولار إلى 17.06 تريليون دولار.

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كذلك أشار التقرير إلى أن أرصدة قروض السيارات ارتفعت بمقدار 20 مليار دولار لتصل إلى 1.58 تريليون دولار، فيما انخفضت ديون الطلاب بمقدار 35 مليار دولار لتصل إلى 1.57 تريليون دولار.

المصدر: RT

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