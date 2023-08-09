مصر تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية وتعلن موعد الإطلاق!

كشف رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية محمد عبد العزيز، عن تفاصيل توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع.

إقرأ المزيد

وأوضح أن كلية الهندسة جامعة عين شمس تنظم مسابقة "رالي" في الموسم الخامس على التوالي، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من المسابقة هو تجهيز كوادر مصرية تعمل في مجال السيارات الكهربائية من تصميم وتصنيع وصيانة، تمهيدًا لدخولها إلى السوق المصرية، كما أشار إلى أنه تم إعداد أكثر من 3 آلاف كادر خريج من كليات الهندسة المختلفة.

وأكد رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم الاحتفال، أمس، بتوقيع عقدين لشركتين مصريتين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نقل التكنولوجيا، وستدخل الكوادر التي تم إعدادها في هذا المشروع من خلال مسابقة رالي.

وشهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع مع شركات من القطاع الخاص.

وأشار إلى جهود وزارة التعليم العالي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مؤكدا أن الوزارة لديها خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع يأتي ضمن برنامج نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي، والذي أطلقته الأكاديمية فى فبراير 2023 ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية.

وأضاف: "بعد 9 أشهر سيكون لدينا أول منتج من السيارات الكهربائية"، موضحا: "سنعتمد على الخبرات المصرية فى تصنيع السيارات الكهربائية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية