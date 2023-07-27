خبير مصري: إنتاج سيارات لادا في مصر فكرة إيجابية تتماشى مع مبادرة هامة أطلقها السيسي

علق خبير السيارات المصري جمال عسكرعلى شركة لادا لإعادة إنتاجها في مصر، معتبرا أنها فكرة إيجابية ستسهم في ضخ استثمارات روسية جديدة في مصر.

وقال عسكر في حديث لــ RT : "ما تحدث عنه الرئيس التنفيذي لشركة لادا الروسية لصناعة السيارات وسبل إعادة إنتاج هذا الطراز من السيارات بالتعاون مع شركة الأمل وكيل لادا في مصر، خطوة إيجابية، ستسهم في ضخ استثمارات روسية جديدة في مصر".

وأضاف أن هذا "يتماشى مع مبادرة الرئيس المصري بضرورة تمكين مصر كمُصنع إقليمي للسيارات الكهربائية في ظل عالم متسارع نحو الإنتاج في قطاع السيارات، الذي يعتبر بمثابة قاطرة تنمية لشعوب العالم الثالث والدول النامية".

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وقال: "نتيجة لرفع الفيدرالي الامريكي 25 نقطة أساس هذا بالطبع يوثر على تواجد العملة الصعبة التى تقف حجر عثرة امام شركة الأمل للتعاون المثمر الذى ينوه له الرئيس التنفيذي لشركة لادا الروسية".

واقترح الخبير المصري "سرعة التعاون بين البلدين ولكن بأن يكون الدولار غائبا عن المشهد وأن يكون التعاون بالعملة الروسية ولذا سيكون التعاون جديا بشكل واقع بالرغم من أن معدل مبيعات السيارات في السوق المصرية في ست سنوات مضت 150 ألف سيارة سنويا ولذا سيكون التعاوم بناء لسبب قوي لأن سعر السيارة الروسية اللادا سعرها أرخص بكثير من سيارات كثيره متواجده فى السوق

المصري وسوف يكون لها حجم مبيعات ملحوظ إذا بدأت الانتاج الفعلي في مصر في وقت سريع".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT