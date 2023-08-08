الصين.. بيانات اقتصادية سلبية

تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 14.5% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يشدد الضغط على بكين الساعية لوقف التباطؤ الاقتصادي.

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وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد تراجعت إلى 281.8 مليار دولار مع زيادة التراجع مقارنة بالانخفاض المسجل في يونيو الماضي والبالغ 12.4%.

وانخفضت الواردات بنسبة 12.4% إلى 201.2 مليار دولار، في إشارة لضعف الطلب المحلي.

فيما تقلص الفائض التجاري للبلاد بنسبة 20.4% من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله قبل عام والبالغ 80.6 مليار دولار.

المصدر: أ ب