ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين 36.5٪ منذ مطلع العام

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين منذ مطلع العام بواقع 36.5٪ مسجّلا 134.104 مليار دولار، فيما انخفضت التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة 15.4٪.

وبلغت قيمة واردات روسيا من الصين 62.545 مليار دولار، بزيادة قدرها 73.4٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما زادت الصادرت الروسية إلى الصين بنسبة 15.1٪، وبلغت 71.559 مليار دولار.

وتراجع التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة 15.4٪ على أساس سنوي، إلى 381.514 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي