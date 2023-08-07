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بينها دولة عربية.. أكبر 10 اقتصادات من حيث الاحتياطيات الدولية

مال وأعمال

بينها دولة عربية.. أكبر 10 اقتصادات من حيث الاحتياطيات الدولية
Sputnik
صورة تعبيرية
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بلغت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية حتى مايو الماضي 584.2 مليار دولار، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا بين أكبر الاحتياطيات.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الصين حافظت على الصدارة، حيث بلغت احتياطياتها الدولية حتى مايو الماضي 3.371 تريليون دولار، تليها في المركز الثاني اليابان بنحو 1.254 تريليون دولار.

وفي المركز الثالث جاءت سويسرا (886 مليار دولار)، فيما استحوذت الهند على المرتبة الرابعة بنحو 590.7 مليار دولار.

وشملت المراكز العشرة الأولى أيضا السعودية (442.2 مليار دولار) وهونغ كونغ (421 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (420.98 مليار دولار) والبرازيل (343.5 مليار دولار) وسنغافورة (325.7 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي

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