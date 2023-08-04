وزير النفط العراقي: لجنة "أوبك+" الوزارية أبقت على الإنتاج دون تغيير

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، تأييد اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في "أوبك+" الإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ومواصلة تقييم أوضاع السوق النفطية عن كثب.

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وقال عبد الغني خلال مشاركته في الاجتماع 49 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، في مجموعة "أوبك+"، إن الاجتماع تضمن أستعراض اللجنة عبر الاتصال المرئي بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2023، مشيرا إلى إشادة الوزراء بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الدعم والالتزام، من أجل تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية.

فيما أكد مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" عمار عبد آل على أن الإبقاء على سياسة الانتاج لأوبك+ يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج اتخذت هذا الإجراء بعد مراجعة البيانات وتطورات السوق النفطية خلال الأشهر الماضية، مضيفا أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة لضمان مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.

وأوضح أن وزراء تحالف "أوبك+" يعقدون الاجتماعات واللقاءات متى مااستدعت الظروف والضرورة لذلك، مؤكدا على أن إجراءات واتفاقات "أوبك+" ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية والصحية والاقتصادية وغير ذلك.

المصدر: RT