العراق.. إيرادات النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يوليو الماضي، وبحسب الإحصائية الأولية بلغ مجموع الإيرادات 8.293 مليار دولار .

فيما بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليونا ( 755) ألفا و(169) برميلا.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(487) ألفا و(610) براميل.

في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن (344) ألفا و(804) براميل، فيما كانت الصادرات من القيارة (922) ألفا و(755) برميلا، وبلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملاييم و (444) ألف برميل في اليوم.

وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.69) دولارا.

المصدر: RT



