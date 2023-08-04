"أدنوك" الإماراتية تبرم صفقة استراتيجية في أذربيجان

أعلنت "أدنوك" الإماراتية وشركة النفط الوطنية في أذربيجان "سوكار" وشركة "توتال إنرجيز" إبرام صفقة استراتيجية تستحوذ بموجبها "أدنوك" على 30% من حقل غاز "أبشيرون" في أذربيجان.

وتهدف "أدنوك" من خلال استثمارها في هذه المنطقة إلى تعزيز حضورها وإمكانات نموها في أسواق الغاز العالمية، وترسيخ الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في قطاع الطاقة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وعند إتمام الصفقة، التي تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ستمتلك "أدنوك" حصة 30% في حقل غاز "أبشيرون"، بينما تمتلك شركتا "سوكار" و"توتال إنرجيز" حصة 35% لكل واحدة منهما.

وتعزز الشراكة الاستراتيجية مع "سوكار" أواصر التعاون طويل الأمد بين "أدنوك" و"توتال إنرجيز"، التي تمتلك إلى حين إتمام الصفقة حصة 50% في حقل "أبشيرون" إلى جانب "سوكار.

وستمكن هذه الشراكة "أدنوك" من ترسيخ حضورها في منطقة تمتلك موارد طبيعية وفيرة وإمكانات نمو واعدة، مما يمهد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق غاز دولية جذابة في أوروبا وآسيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً.

وتساهم هذه الصفقة التاريخية في تعزيز وتوسعة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وأذربيجان.

ومع تحول العالم إلى نظام طاقة منخفض الكربون، سيلعب الغاز الطبيعي دورا رئيسيا كوقود انتقالي مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يعزز هذا الاستثمار مكانة "أدنوك" الرائدة كمورد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتعد الصفقة مكملاً لاستثمار "أدنوك" من خلال "مصدر" في تطوير مشاريع طاقة متجددة تهدف لإنتاج 10 جيجاواط من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع "سوكار"، وذلك لدعم أجندة دولة الإمارات وأذربيجان المشتركة التي تهدف إلى تمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

المصدر: وام