قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان اليوم الخميس: "تم تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد على أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

#عاجل#وزارة_الطاقة تعلن عن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل شهر سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.https://t.co/YfRdoWAe0F#واس_اقتصادي — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) August 3, 2023

وكانت السعودية قد قررت في مطلع يوليو تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى أغسطس المقبل، والمملكة هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: واس