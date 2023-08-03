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قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي

مال وأعمال

قرار سعودي جديد يطال إنتاج النفط الطوعي
أرشيف
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أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان اليوم الخميس: "تم تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد على أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وكانت السعودية قد قررت في مطلع يوليو تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى أغسطس المقبل، والمملكة هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: واس

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