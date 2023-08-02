بنك إسرائيل يرفع مستوى الخطر على الاستقرار المالي بسبب التغييرات القضائية

رفع بنك إسرائيل، اليوم الأربعاء، مستوى الخطر على الاستقرار المالي بسبب التعديلات القضائية، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة إن بنك إسرائيل رفع تقييمه لمستوى الخطر على استقرار النظام المالي بسبب تأثيرات بيئة الاقتصاد الكلي، من مستوى "متوسط ​​منخفض"، حيث كان حتى الآن إلى مستوى "متوسط ​​- عال".

وذكرت أنه في تقرير الاستقرار المالي للبنك للنصف الأول من عام 2023، والذي نشر صباح اليوم، أشار خبراء الاقتصاد بالبنك مرارا إلى أن الإجراءات الحكومية هي المصدر الرئيسي للمخاطر على الاستقرار المالي في إسرائيل.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"