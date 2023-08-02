نتنياهو يتفقد مقر قيادة المنطقة الوسطى: جيشنا واقتصادنا ثابتان (صور)

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت، مقر قيادة المنطقة الوسطى برفقة رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي.

وقد أجرى نتنياهو تقييما للأوضاع تم خلاله استعراض النشاطات الاستخباراتية والعملياتية الجارية في المنطقة.

وبعد ذلك، تلقى نتنياهو إحاطة من قائد المنطقة الوسط الميجر جنرال يهودا فوكس حول الوسائل القتالية الخاصة التي تستخدمها القيادة بهدف إحباط الإرهاب، وجمع المعلومات الاستخباراتية ونقل المعلومات من الجهات الاستخبارية بسرعة إلى الجهات العملياتية في الميدان.

رئيس الوزراء نتنياهو قام بزيارة إلى مقر قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع.

قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بزيارة اليوم إلى مقر قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع برفقة رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع الجنرال هيرتسي هاليفيhttps://t.co/VBuzT2Tsm3pic.twitter.com/1CdJ4b7YJo — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 2, 2023

وقال نتنياهو: "حتى الآن قمنا بمحاسبة كل من قتل الإسرائيليين مما يعد مزيجا من الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي والكثير من الدهاء والالتزام"، مشددا على أن "جيش الدفاع يتمتع بكامل الجاهزية وهذا ينطبق على كل التحديات على كل الجبهات".

وأكد أن "جيش الدفاع الإسرائيلي قوي والاقتصاد الإسرائيلي ثابت وسيبقى المجتمع والديمقراطية الإسرائيلية معززين".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

"وحسب تقديري فإن جيش الدفاع يتمتع بكامل الجاهزية وهذا ينطبق على كل التحديات على كل الجبهات. ودعوني أقول لكم إنه ليس فقط أن جيش الدفاع قوي وإنما الاقتصاد ثابت أيضًا." pic.twitter.com/LMMCyFLXaC — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 2, 2023

بدوره، قال غالانت: "أود أن أشكر القادة والمقاتلين على عملهم المتواصل، والثابت والمخلص في سبيل أمن إسرائيل فبدونهم لم نكن نحقق أي شيء"، لافتا إلى أن "التحدي الذي نواجهه يؤدي إلى ممارسة القدرة الخارقة للتكنولوجيا الإسرائيلية، سواء داخل الجيش أو خارجه. وتكون النتائج الإجمالية نتائج مميزة ورغم ذلك لدينا أحداث صعبة، وأقولها بأوضح شكل أن من سيعتدي على جندي أو مواطن سنحاسبه وسنقدمه إما إلى المحكمة أو المقبرة".

المصدر:RT