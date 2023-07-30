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الحكومة الأردنية: سوريا منعت دخول البضائع الأردنية رغم إعادة فتح معبر نصيب

مال وأعمال

الحكومة الأردنية: سوريا منعت دخول البضائع الأردنية رغم إعادة فتح معبر نصيب
Gettyimages.ru
معبر جابر-نصيب الحدودي بين سوريا والأردن من جهة الأردن
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أكد وزير بالحكومة الأردنية أن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب.

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وقال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في الأردن، خلال زيارته لغرفة تجارة إربد، إن "الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم.. وكان أول المرحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وشدد الشمالي على أن "الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين"، وقال: "لا مانع لدى الأردن من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه".

وأشار الوزير إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.


المصدر: المملكة 

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