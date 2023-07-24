مصر.. الكشف عن حقيقة طرح قطعة نقدية جديدة بقيمة 5 جنيهات

كشفت مصلحة سك العملة المصرية حقيقة الأنباء المتداولة عن طرح قطعة نقدية جديدة من الفضة بقيمة 5 جنيهات، حيث انتشرت صورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة القطعة النقدية بشكل كبير وتفاعلوا معها، معلقين أنهم بانتظار العملات الجديدة من فئة الـ5 جنيه والـ10 جنيه الفضيتين.

وأوضح اللواء عبد الرؤوف فاروق، رئيس مصلحة سك العملة، في تصريحات إعلامية، أن القطعة المعدنية بقيمة 5 جنيهات ليست مطروحة للتداول العام، وإنما تمثل عملة تذكارية يتم تقديمها كهدية أو منحة، مضيفا أن الاتحاد الرياضي المصري والشركات الرياضية تمنحها للأفراد الذين يتعاملون معهم.

وأشار فاروق إلى أن أي شركة يمكن أن تحصل على قطع نقدية تذكارية، بعد تقديم طلب لمصلحة سك العملة، حيث يتم التحقق من مؤهلاتها وأنشطتها التجارية، ليتم إصدارها لفائدتها بعد موافقة رئيس المالية ومصلحة سك العملة.

وفي سياق متصل، شرحت مستشارة رئيس مصلحة سك العملة، عائشة علي إبراهيم، في تصريحات إعلامية، أن فئات القطع النقدية التذكارية تتباين من حيث الحجم والوزن والتكلفة.

وأكدت المستشارة سك 1200 قطعة من فئة الخمسة جنيهات، حيث خصصت 200 منها لاتحاد الكرة والشركات لتقديمها كهدايا، فيما بيعت الألف الأخرى للجمهور عن طريق المصلحة العامة للدولة، فيما نفت أن تكون وسيلة قانونية للتداول في السوق.

وتجدر الإشارة إلى سعر القطعة النقدية الفضية التذكارية من فئة الجنيه الواحد يقدر بـ750 جنيها، كما يبلغ سعر فئة الخمسة جنيهات 860 جنيها، فيما يصل سعر القطعة من فئة 10 جنيهات إلى 980 جنيها.

المصدر: "صدى البلد"