خام برنت يقفز لأعلى سعر له منذ أبريل الماضي

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت"، المبرمجة للتسليم في سبتمبر، إلى 82 دولارا للبرميل في بورصة لندن للمرة الأولى، مسجلة أعلى سعر لها منذ 25 أبريل الماضي.

وارتفع خام برنت في البورصة عند الساعة 16:01 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.83%، أي ما يصل إلى 82 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، تباطأ خام برنت وتم تداوله عند 81.72 دولارا، أي بنسبة زيادة تقدر بـ1.48%. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المبرمجة للتسليم في سبتمبر، بنسبة 0.78% لتصل إلى 77.67 دولارا للبرميل.

المصدر: RT