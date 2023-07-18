أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب تراجع تم تسجيله يوم أمس الاثنين بعد بيانات النمو الاقتصادي الصينية الضعيفة.

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وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.20% إلى 74.30 دولار للبرميل.

في حين، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.13% إلى 78.60 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بنسبة 1.7%، وجاء الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.

المصدر: RT + بلومبرغ