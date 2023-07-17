انخفاض أسعار النفط بعد تقارير من الصين

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت فقدان اقتصاد الصين زخم النمو في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.30% إلى 74.44 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.28% إلى 78.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الانخفاض بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.

ومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.

المصدر: أب + بلومبرغ