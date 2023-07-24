مصر.. الحرارة خارج معدلاتها والكهرباء تشير إلى موعد انتهاء الأزمة

تتعرض مصر لموجة حر شديدة وطويلة منذ ما يزيد على 10 أيام، أثرت على المواطنين بشكل كبير وخاصة ممن تتطلب ظروفهم وأعمالهم الخروج وقت الذروة.

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وأصبح الأمر لا يقتصر على الخروج من المنزل فقط، حيث يعاني المواطنون من الحر بسبب انقطاع التيار الكهربائي داخل المنازل في ساعات محددة على مدار اليوم.

بدروها، ردت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي عبر صفحتها على فيس بوك على تساؤلات المواطنين المتكررة حول موعد انتهاء الموجة الحارة، لافتة إلى أنها تستمر على كافة الأنحاء حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت الأرصاد، أن كافة أنحاء البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي في فصل الصيف من كل عام، والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة وخاصة على شمال البلاد وبالتالي يزداد الإحساس بحرارة الطقس.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في ظل استمرار الموجة الحارة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن المعدلات الطبيعة لدرجة الحرارة في هذه الفترة تترواح من 35 إلى 36 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خرجت عن معدلاتها الطبيعية بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، بحيث تتراوح ما بين 37 إلى 38 على القاهرة، وتصل إلى 45 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع، فضلاً عن درجات الحرارة المتوقعة في الظل، بحيث تكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من ذلك.

من جانبه، وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، رسالة للمواطنين بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: نشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء، معلقا "إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجب الوزارة هو انتظام الطاقة الكهربائية للمواطنين، موضحا أنه خلال أيام يعود الموقف إلى طبيعته التي كان عليها قبل الأزمة .

وأكد أن هناك مناطق مستثناه من تخفيف الأحمال كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT