هولندا: الاتحاد الأوروبي لم يتفق بعد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة

صرح مستشار رئيس الوزراء الهولندي، جيفري فان ليوفن، بأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من الاتفاق على مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا.

وقال المستشار خلال منتدى آسبن للأمن، يوم الخميس: "في الحقيقة نحن لم نصل إلى المرحلة أين سنتمكن من مصادرة الأصول وتسليمها لأوكرانيا".

وأضاف أن "الأسباب تعود إلى اعتراضات ألمانيا والمسائل القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة. ونحن لم نتقدم حتى نقول إنه بوسعنا القيام بذلك".

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وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن عدم وجود آليات قانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ويبحث الاتحاد الأوروبي الإمكانيات لتعديل التشريعات ليكون من الممكن مصادرة الأصول.

وحسب معلومات المفوضية الأوروبية، تم تجميد نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسية ونحو 24 مليار يورو من الأصول الخاصة.

المصدر: تاس