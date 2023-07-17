بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة سنوية تبلغ 6.3 بالمائة في الربع من أبريل إلى يونيو 2023، وهو أقل بكثير مما توقعه المحللون نظرا لبطء وتيرة النمو في العام السابق.

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ومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.

وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 معدل النمو بنسبة 4.5 بالمائة في الربع السابق، وفقا لبيانات حكومية صدرت الاثنين.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.

توقع المحللون نمو الربع المنتهي في يونيو 2023 ليتجاوز 7 بالمائة.

وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول التوقعات ونما بنسبة 4.5 بالمائة حيث توافد المستهلكون على مراكز التسوق والمطاعم بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من فرض قيود "صفر كوفيد"، التي تم التخلص منها في أواخر عام 2022.

في وقت سابق من هذا العام، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5 بالمائة، وهو هدف متحفظ لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع في الأشهر المقبلة.

المصدر: أ ب